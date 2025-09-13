23:14 | 13.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Тернопільщина у скорботі: на фронті загинув солдат Федір Бочкарьов

Лановецька громада з глибоким сумом повідомляє про втрату. У бою за Україну, її свободу та незалежність віддав своє життя мужній захисник – солдат Федір Бочкарьов із села Москалівка.

Воїн до останнього виконував свій військовий обов’язок, проявивши стійкість та відвагу. Його смерть – болюча втрата для рідних, близьких, друзів, а також для всієї громади, яка втратила ще одного Героя.

«Вічна пам’ять солдату Федору Бочкарьову. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у серцях людей, заради яких боролися і віддали своє життя», – зазначають у Лановецькій міській раді.

Щирі співчуття родині та побратимам загиблого.

Вічна слава і світла пам’ять нашому Захиснику!

