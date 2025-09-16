Унікальний «Мистецький поїзд» Укрзалізниці завітає до Тернополя!

Тернопіль стане частиною великого культурного проєкту — мандрівної галереї «Мистецький поїзд» Укрзалізниці, що приїде до міста з 19 по 22 вересня 2025 року. Це унікальна виставка, яка наближає мистецтво до кожного українця, і тепер її зможе побачити і Тернопіль!

Поїзд, оформлений в особливому стилі, складається з трьох вагонів, у яких розміщена виставка “Courage of a Nation” — фотовиставка, що розповідає про незламність українців через об’єктив американського філантропа і фотографа Говарда Баффетта. Автор концепції — дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Вагони поїзда не просто виставкові зали, а перетворені на мистецькі простори, де кожен може насолодитися не лише фото, а й атмосферою, створеною за допомогою світла та музики.

📍 Місце: Залізнична станція, Привокзальний майдан, 1

🗓 Дата: 19–22 вересня 2025 року

🕙 Час роботи: з 10:00 до 18:00

📸 Вхід: безкоштовний!

🔗 Реєстрація: arttrain.uz.gov.ua

Не пропустіть можливість долучитися до важливої культурної події і зануритися в мистецтво прямо на вокзалі!