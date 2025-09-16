Неповнолітній у Тернополі збрехав про наїзд BMW, аби уникнути сварки з батьками

16 вересня близько 19:50 на спецлінію “102” надійшла інформація про те, що у дорожньо-транспортній пригоді травмувався неповнолітній. Про подію повідомив лікар медзакладу, куди самостійно звернулися мама з сином.



На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Неповнолітній розповів, що коли він їхав на самокаті вулицею Злуки, його збив невідомий водій чорного BMW та втік.



Хлопця 2009 року народження госпіталізували з тілесними ушкодженнями. До пошуків втікача залучили екіпажі патрульної поліції, слідчих та працівників карного розшуку.



Правоохоронці одразу почали з’ясовувати усі деталі події. Проте згодом з’ясувалося, що жодної автівки на місці не було, а підліток упав сам та вигадав історію про наїзд, аби не сварилися батьки.



Поліцейські нагадують, що обман у подібних випадках може мати серйозні наслідки — від марнування ресурсів лікарів і правоохоронців до юридичної відповідальності у майбутньому.



Пам’ятайте, що падіння з самокатів, велосипедів чи з інших транспортних засобів може бути небезпечним, а тому працівники поліції закликають усіх використовувати захисне спорядження — шоломи, наколінники, налокітники.



Батьки, розмовляйте з дітьми про чесність і відповідальність та пояснюйте, що навіть маленька брехня у складній ситуації може призвести до великих проблем.







Поділіться:









