В Тернополі проводяться обшуки у Ігоря Кузя: підозри у розкраданні земель

у начальника Держгеокадастру в області, Ігоря Кузя, а також у наближених до нього осіб, наразі проводяться обшуки. Це стало відомо через публікацію в мережі Facebook Богдана Яциковського, який повідомив, що слідчі з Києва займаються розслідуванням, що стосується розкрадання земель на Тернопільщині.

Деталі справи

Згідно з повідомленням, обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, яке стосується можливого незаконного розподілу та привласнення земельних ділянок на території області. Поки що конкретні деталі слідства не оприлюднені, але вже зрозуміло, що розслідування вказує на можливі корупційні дії у сфері землекористування, що можуть мати серйозні наслідки для місцевої влади та службовців.

Що відомо про Ігоря Кузя

Ігор Кузь є начальником Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області. У його сфері відповідальності перебуває організація та контроль за використанням земельних ресурсів на місцевому рівні. Протягом своєї кар’єри Кузь неодноразово потрапляв у поле зору громадськості, але ця справа — одна з найсерйозніших.

Розслідування такого роду можуть стати важливим кроком у боротьбі з корупцією на місцях, але для остаточних висновків потрібно більше деталей та офіційної інформації від правоохоронців.

Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше про події та розслідування, яке наразі триває.