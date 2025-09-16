Тернопільщина на порозі аграрної революції: Як ідентифікація свиней може змінити ринок

11 вересня в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернополі відбулася розширена робоча нарада, на якій обговорювали важливі питання, що стосуються безпеки свинарства в області. У заході взяли участь керівники районних управлінь, начальники державних лікарень ветеринарної медицини та представники свиногосподарств Тернопільщини.

Захід відкрив начальник Головного управління Держпродспоживслужби Ігор Рогальський. Він підкреслив важливість співпраці між державними установами та приватними господарствами для забезпечення сталого розвитку аграрної галузі області. «Дякую кожному з вас за готовність до конструктивної роботи та вирішення актуальних питань. Спільними зусиллями ми зможемо гарантувати безпеку свинарства та продовольчої безпеки на Тернопільщині», — зазначив Рогальський.

Одним з основних питань на нараді стало питання ідентифікації свиней, що є важливою складовою частиною системи біобезпеки. Всі учасники зустрічі відзначили, що ідентифікація свиней — це не лише вимога закону, а й надзвичайно важливий механізм для:

Швидкого реагування на інфекційні захворювання , що можуть уражати тварин.

Контролю за походженням продукції , що гарантує безпеку та якість м’яса для споживачів.

Гарантії безпеки експорту, що дозволяє Україні зберігати позитивну репутацію на світовому ринку.

Не дотримання вимог ідентифікації може спричинити серйозні економічні наслідки для господарств, у тому числі блокування експорту продукції, а також загрози виникнення спалахів небезпечних хвороб, таких як африканська чума свиней.

Окрема увага на зустрічі була приділена питанню утилізації та знешкодження відходів свинарських господарств, оскільки це безпосередньо пов’язано з охороною довкілля та запобіганням поширенню інфекцій.

Одним з основних викликів, який виділили учасники наради, є недостатня поінформованість частини фермерів щодо законодавчих вимог та важливості їх дотримання. Саме тому важливо забезпечити доступ до актуальної інформації та навчання для всіх учасників аграрного процесу.

Учасники зустрічі погодились, що ключовим елементом розвитку свинарства на Тернопільщині є системна співпраця між державними органами, ветеринарною медициною та свинарськими господарствами. Лише таким чином можна забезпечити біобезпеку та конкурентоспроможність продукції.

«Наше завдання — не лише контролювати, а й допомагати бізнесу. Ми працюємо для того, щоб аграрний сектор процвітав, а споживачі були впевнені у безпеці кожного продукту на своєму столі», — підсумував Ігор Рогальський.

Тернопільщина має всі передумови для розвитку потужного та безпечного свинарства, і виконання законодавчих вимог, а також активна взаємодія всіх зацікавлених сторін, є запорукою подальшого успіху цієї галузі в регіоні.