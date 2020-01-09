13:26 | 9.01.2020
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Новини Тернополя 

Тернопіль шукає поліцейських на зарплату від 12 000 грн.

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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ

НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД «ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ» 

У ВІДДІЛАХ ТА ВІДДІЛЕННЯХ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Для участі у конкурсі необхідно 

з 3.01 по 20.01.2020

заповнити анкету  на сайті https://nabir.np.gov.ua

                  Для довідок  звертатись за телефонами:

(067)653-77-28, (0352)27-15-40  

3 9-00 год до 18-00 год

ел.пошта:sova.ternopil@ukr.net

    

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

МИ ПРОПОНУЄМО:

  • громадянство України
  • вік від 18 років
  • вільне володіння українською мовою
  • вища освіта 
  • знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
  • заробітну плату від 12000 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки)
  • професійну підготовку за міжнародними стандартами
  • перспективу кар’єрного росту
  • соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла
  • можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

  • здійснення оперативно-розшукової діяльності
  • участь у здійсненні кримінальних проваджень
  • проведення розшукових, у тому числі гласних і негласних, інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України
  • розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісті тощо
  • своєчасне реагування на заяви та звернення громадян

 

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