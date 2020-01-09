Тернопіль шукає поліцейських на зарплату від 12 000 грн.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ
НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД «ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ»
У ВІДДІЛАХ ТА ВІДДІЛЕННЯХ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Для участі у конкурсі необхідно
з 3.01 по 20.01.2020
заповнити анкету на сайті https://nabir.np.gov.ua
Для довідок звертатись за телефонами:
(067)653-77-28, (0352)27-15-40
3 9-00 год до 18-00 год
ел.пошта:sova.ternopil@ukr.net
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
МИ ПРОПОНУЄМО:
- громадянство України
- вік від 18 років
- вільне володіння українською мовою
- вища освіта
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
- заробітну плату від 12000 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки)
- професійну підготовку за міжнародними стандартами
- перспективу кар’єрного росту
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла
- можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- здійснення оперативно-розшукової діяльності
- участь у здійсненні кримінальних проваджень
- проведення розшукових, у тому числі гласних і негласних, інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України
- розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісті тощо
- своєчасне реагування на заяви та звернення громадян