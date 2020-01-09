Тернопіль шукає поліцейських на зарплату від 12 000 грн.

МИ ПРОПОНУЄМО:

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

громадянство України

вік від 18 років

вільне володіння українською мовою

вища освіта

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення