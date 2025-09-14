00:46 | 15.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

На війні загинув захисник Віталій Петров з Тернопільщини

2 вересня поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк – житель села Гніздичне Віталій Петров. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
💔😢🙏 Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя. Нехай Господь допоможе пережити невимовний біль втрати дорогої людини.
🇺🇦🚔 Завтра, 15 вересня, о 13:00 у Сквері Героїв відбудеться зустріч воїна та спільна молитва.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через Доброводівське перехрестя.
Після Скверу Героїв колона попрямує через села Колодне та Заруддя до рідної оселі у Гніздичному.
✝️🙏 Чин похорону відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 10:00.
💔 Просимо жителів громади прийти та гідно вшанувати мужнього земляка, який хоробро боронив незалежність нашої держави та наше гідне майбутнє.
🇺🇦 Вічна слава Герою! Вічна пам’ять!

