На війні загинув захисник Віталій Петров з Тернопільщини
2 вересня поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк – житель села Гніздичне Віталій Петров. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя. Нехай Господь допоможе пережити невимовний біль втрати дорогої людини.
Завтра, 15 вересня, о 13:00 у Сквері Героїв відбудеться зустріч воїна та спільна молитва.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через Доброводівське перехрестя.
Після Скверу Героїв колона попрямує через села Колодне та Заруддя до рідної оселі у Гніздичному.
Чин похорону відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 10:00.
Просимо жителів громади прийти та гідно вшанувати мужнього земляка, який хоробро боронив незалежність нашої держави та наше гідне майбутнє.
Вічна слава Герою! Вічна пам’ять!