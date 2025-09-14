На війні загинув захисник Віталій Петров з Тернопільщини

2 вересня поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк – житель села Гніздичне Віталій Петров. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя. Нехай Господь допоможе пережити невимовний біль втрати дорогої людини.

Завтра, 15 вересня, о 13:00 у Сквері Героїв відбудеться зустріч воїна та спільна молитва.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме через Доброводівське перехрестя.

Після Скверу Героїв колона попрямує через села Колодне та Заруддя до рідної оселі у Гніздичному.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 10:00.

Просимо жителів громади прийти та гідно вшанувати мужнього земляка, який хоробро боронив незалежність нашої держави та наше гідне майбутнє.

Вічна слава Герою! Вічна пам’ять!