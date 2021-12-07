На Тернопільщині внаслідок ДТП у лікарні опинились двоє юнаків

Дорожньо-транспортна пригода сталась зранку 6 грудня в с. Сухостав Чортківського району. Близько 07.00 годин на виїзді з села в напрямку м. Копичинці не розминулись автомобілі «Volvo» та «ВАЗ 2108».

До ліквідації наслідків ДТП залучалися чергові караули 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою гідравлічного інструмента провели деблокування (врятували) двох потерпілих вісімнадцятирічних хлопців: водій та пасажир «вісімки», обоє мешканці с. Калагарівка Гримайлівської територіальної громади. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Чортківську лікарню.

За свідченнями очевидців ДТП саме водій автомобіля «ВАЗ 2108» виїхав на «зустрічку», чим спровокував лобове зіткнення автомобілів.