Шість ножових ран: подробиці вбивства 22-річної дівчини, яку знайшли в одному з дворів у Тернополі

Тернополі в одному з дворів 6 грудня перехожі виявили тіло невідомої жінки. Про це вони близько 8:30 повідомили на лінію “102”.

На місці події працювали правоохоронці, які встановили особу загиблої. Це – жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Як вона потрапила до Тернополя наразі невідомо. Причини смерті дівчини встановить експертиза.

Відомості за даним фактом слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 115 Кримінального кодексу.

Причину смерті дівчини експерт зможе назвати лише після проведення судово-медичної експертизи.

Однак з власних джерел стало відомо, що дівчину жорстоко зарізали, на її тілі знайдено сліди від ножових поранень. Їх було шість.

Слідчі, спільно із працівниками карного розшуку, кінологами, експертами та іншими працівниками поліції здійснювали подворовий обхід, оглядали територію, спілкувалися з людьми. Як стало відомо, загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Що вона робила в обласному центрі – наразі не відомо. Триває слідство.



