На Тернопільщині рятувальники витягнули швидку з багнюки

7 грудня о 00:22 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що в с. Радошівка Великодедеркальської територіальної громади Кременецького району, при поверненні з виклику, на одній із сільських вулиць застряг автомобіль екстреної медичної допомоги і не може самостійно виїхати.

На подію виїхав черговий караул місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали і за допомогою лебідки відбуксирував автомобіль швидкої допомоги до дороги із твердим покриттям