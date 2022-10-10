Набрав уже 6 кг, виглядає набагато краще: донька звільненого морпіха Діанова розповіла про його стан

Визволений з російського полону морпіх Михайло Діанов поступово набирає вагу та намагається повернутися до нормального життя. Пережите захисника “Азовсталі” не зламало, він бадьорий та веселий.

Проблему з рукою, яка виникла через відсутність належної медичної допомоги після важкого поранення, досі не вирішено, наразі захисник збирає документи, аби вирушити на лікування за кордон. Про це в інтерв’ю проєкту “Будеш знати” з Оленою Берестенко розповіла донька морпіха Катерина Діанова.

За її словами, батько, світлини якого після обміну шокували українців, нині виглядає значно краще.

“Він набрав близько 6-7 кг. Зараз він виглядає набагато краще, ніж на перших фото. Рука в такому ж стані, тому що йому потрібна операція. Набряки майже зійшли, він виглядає практично так само, як виглядав до полону. Звичайно, йому ще треба набрати вагу, звичайно, на обличчі він став старшим, тому що полон, самі розумієте, він забирає і молодість на обличчі. Але загалом він виглядає набагато краще”, – зазначила Діанова.

Також Михайло поволі відходить від перебування в неволі і морально. Попри пережите, морпіхові вдається зберігати оптимізм, він постійно чимось зайнятий.

“Він оговтався, я буквально недавно з ним спілкувалася. Говорить він дуже добре. Він бадьорий, веселий, займається своїми справами, повертається до нормального життя. Так само і ми не втрачаємо можливість йому подзвонити, написати хоча б. Просто з ним поспілкуватися. Тому що ці місяці не було ніякого зв’язку, нічого. І ми користуємося тим, що можемо нарешті спокійно з ним спілкуватись. Потихеньку, помаленьку він адаптується вже до нормального життя”, – розповідає донька воїна.

Наразі Михайло Діанов готується до виїзду за кордон для вирішення проблеми з рукою: після 4 місяців, які він провів у полоні зі зламаною кінцівкою без належної медичної допомоги, рука не зрослася. У ній бракує 4 см кістки. Тож попереду у воїна кілька операцій та тривала реабілітація.

Кошти на її проведення зібрали для Діанова українці. Тож тепер Михайло готується до виїзду за кордон. Де саме оперуватимуть мужнього захисника Маріуполя, наразі не знає навіть він сам.

“Поки що даних немає, він також сам не знає. Я в нього питала хоча би місто – він цього не знає. Зараз документи всі оформляються і, можливо, до кінця… точно до кінця року”, – каже Катерина Діанова.



