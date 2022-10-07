Спільнота українців у Польщі передала позашляховик тернопільським спецпризначенцям

Автомобіль марки «Ford Kuga» отримали бійці роти поліції особливого призначення. Правоохоронці використовуватимуть транспорт під час виконання службових завдань у зоні бойових дій.

Позашляховик високої прохідності поліцейським передала українська громада з міста Щецин Республіки Польща. Наші земляки, котрі вже давно живуть за кордоном, з перших днів війни активно долучилися до забезпечення українських захисників усім необхідним. Раніше від них надійшла допомога у вигляді двох квадрокоптерів, тепловізора та вантажного мікроавтобуса.

Автомобіль на Тернопільщину доправив заступник голови громадської організації «Воїнів АТО/ООС Тернопільського району» Роман Павлишин.

«Підтримка наших захисників – це першочергове завдання, адже лише спільними зусиллями зможемо перемогти у цій війні», – зазначає Роман Павлишин.

Начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол подякував меценатам за допомогу.