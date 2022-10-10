Прикордонники затримали жителів Тернопільщини, які намагалися перетнути кордон
На Буковині прикордонники затримали військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Це жителі Сумської, Тернопільської та Чернівецької областей. Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України.
Співробітники Чернівецького загону, спільно з охоронцями кордону відділу прикордонної служби “Красноїльськ”, затримали 5 чоловіків, які поза пунктами пропуску прямували до Румунії. Водія та мікроавтобус “Мерседес”, яким пересувались чоловіки, затримали поблизу державного кордону, у межах прикордонної смуги, у Чернівецькому районі.
Як з’ясувалося, водій організував незаконний перетин українсько-румунського кордону поза пунктами пропуску для 5 військовозобов’язаних чоловіків, забезпечивши їх трансфер.,
Чоловіків доставили до прикордонних підрозділів та притягнули до відповідальності, за статтею 204 КУпАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Окрім цього, стосовно двох громадян до Нацполіції направли повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.