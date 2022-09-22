Тернопіль отримав 3000 доз протиковідної вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Днями Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 3000 доз протиковідної вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яку розподілять між всіма амбулаторіями міста для активного використання.

Враховуючи надходження нової партії вакцини, закликаємо жителів громади не зволікати та пройти імунізацію проти COVID-19.

Так, усі охочі можуть вакцинуватися від COVID-19 в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Щоб отримати необхідну дозу вакцини, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ж у вас немає сімейного лікаря, то можна обрати будь-якого лікаря з переліку на сайті КНП «ЦПМСД», у розділі «Пацієнтам».

Інформацію про лікарів, графік прийому та як записатись на прийом можна отримати у call-центрі КНП «ЦПМСД» за номерами телефонів: 067-444-86-88 та 0352-51-98-08.

Мешканці та гості громади можуть отримати як першу дозу (для тих, хто до цього не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози.

Нагадаємо, що другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хронічними хворобами. Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це – Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.