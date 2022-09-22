З полону повернули колишню випускницю Тернопільського медичного університету

З російського полону повернули вагітну медикиню з Рівненщини Мар’яну Мамонову. Жінка – випускниця Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Це розповіла прес-секретарка університету Яніна Чайківська.

Медикиня Мар’яна Мамонова перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті, йдеться на сайті Суспільного.

Жінка була вагітною. Як розповідали її батьки, народити Мар’яна має наприкінці вересня. 17 вересня в Рівному та ряді інших міст відбулисьакції на підтримку полоненої. Мешкає родина у Млинівській громаді.