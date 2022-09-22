6,2 тисячі жителів Тернопільщини знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

На початок вересня 2022 року роботодавці Тернопільщини мають найбільшу потребу у водіях, кухарях, продавцях, підсобниках, швачках; постійно є робота для лікарів та медичних працівників. Загалом від початку року служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 8266 вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці майже 6,2 тис. краян, з них 244 внутрішньо переміщеним особам.

825 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Після завершення цих робіт третина – змогли працевлаштуватися.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 849 безробітних, що допомогло 97% з них знайти місця праці. 12 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання, 2 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

За 8 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 22 тис. осіб, з них 19 тис. були визнані безробітними, з їх числа 1,4 тис. – переселенці.

На 1 вересня 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці для 5,8 тис. безробітних. Із них 64% – жінки, кожен четвертий – молодь до 35 років, 9,8% – переселенці.