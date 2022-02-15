Тернополяни зібрали 3 сотні книг для бібліотек в районах

Під час акції “Даруємо книги з любов’ю” в обласній бібліотеці для дітей зібрали 300 книг. Їх передали трьом бібліотекам Тернопільщини.

“Ми тут проводимо дуже багато часу. Ми тут буваємо ну дуже часто. І побачили про таку акції і вже якби з попутним вітром, зі змінами в житті дізналися аж тепер цього року, що Валентина співпадає з Міжнародним днем дарування книг. І ми вирішили долучитися”, – розповіла учасниця акції Ірина Зелененька.

Другий рік поспіль до акції долучається і Юлія Дідич.

“У нас вдома є багато книжечок і ми за розумне використання. Ми вирішили поділитися книжками, щоб інші також читали. І хай йдуть на благо іншим діткам та дорослим”.

Частину зібраних книжок передали в бібліотеку селища міського типу Залізці. Завідувачка цієї бібліотеки Наталія Бачинська розповідає, що книгозбірню відвідують майже 400 дітей. Фонд бібліотеки оновлювали на початку минулого року. Тоді отримали 80 книжок.

“У нас дуже маленький фонд. Зараз карантин, дітки приходять, хочуть читати і просять книжечку, а ми не маємо, що дати. Є на російській мові, але батьки не дуже хочуть. Хочем, щоб діти самі читали. А дати книжечку дитині ми не в змозі, бо дитячих надходжень взагалі немає”, – каже жінка.

Ще одна бібліотека, яка отримала книжки – Новопетликівська, що в Чортківському районі. Зараз тут є 3 200 книжок.

“Я маю 350 дорослих читачів і 63 дитини. Але все-одно, навіть на них не маю книжок. Об’єднали нас з шкільною бібліотекою, але в шкільній бібліотеці більше підручників. Художньої літератури мало є. Шкільна програма переважно. Фонд оновлюється впродовж року. Але оскільки моя бібліотека не є найбільша, тому я отримую 5 книжок, 2 книжки, 10 книжок – це впродовж року з району”, – розповіла працівниця книгозбірні Ганна Чайковська.

Також книжки передали в бібліотеку села Підлісці Кременецького району.

“Ми обрали ті бібліотеки, які за інформацією керівництва громад, активні. Тому для такої бібліотеки передати книжки – це для нас задоволення. Ми знаємо, що ці книги дійдуть до читачів і їх будуть читати”, – каже директорка обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька.

Акцію “Даруємо книги з любов’ю” в обласній бібліотеці для дітей проводять шість років поспіль.

Джерело: Суспільне