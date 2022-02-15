Нестандартна історія: тернополянка розповіла, як оригінально освідчилася коханому. ВІДЕО

Сергій та Оксана Ліхтіни з Тернополя цьогоріч святкуватимуть 30 річницю одруження. Зараз це – щаслива сім’я. Втім, все починалося не так гладко, і щоб отримати бажане, жінка перша зробила чоловікові пропозицію одружитися.

«Я була ініціатором якийсь час, ми розійшлися. А потім, коли я об’їздила пів земної кулі, стояла біля Ейфелевої вежі, то зрозуміла, що я хочу щоб він поряд був», — пригадує Оксана Ліхтіна. І тоді Оксана вирішила миритися. Зробити крок, непритаманний жінкам. Бо за своє кохання, зрозуміла, треба боротися.

Подробиці романтичної історії подружжя — в сюжеті.