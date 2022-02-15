У Тернополі через пів року після відкриття почав розлазитися новий спортмайданчик
Багато тернополян пам’ятають, як на початку вересня минулого року помпезно за участю міського голови Сергія Надал та чисельних відеокамер на території школи №23 відкрили новий спортивно-відпочинковий комплекс. І ось, не пройшло й пів року, як розпіарений майданчик почав розлазитися.
– Сучасну спортивно-відпочинкову зону створили на місці попереднього застарілого майданчика, адже поблизу немає спортивних локацій, де молодь змогла б займатися спортом та проводити дозвілля, – говорив тоді Сергій Надал. – Тут провели роботи з ремонту зовнішнього освітлення, демонтували старі конструкції, облаштували елементи для занять фізичною культурою, майданчик зі спеціальним покриттям, а також секцію з вуличними тренажерами.
Чи то підрядник неясне «спеціальне» покриття встановив, чи зекономив на розхідних матеріалах, але факт залишається фактом, «шашечка» з якого зроблений настил почала розходитися, скручуватися і незабаром того й дивись зовсім повідлітає. Про це красномовно засвідчують представлені фотографії. Хоча, вже зараз можна спрогнозувати відповідь, що у всьому винні… морози, яких як таких цієї зими й не було…
Варто зауважити, що організатори тоді так швидко хотіли відкрити майданчик, що зробили це у той час, як ремонті роботи ще не були завершені. Останні згодом ще частково виконувалися, і, напевно так і недовиконані. Бо як зрозуміти купи крошки та піску, які залишилися поруч з майданчиком.
Варто зауважити, що даний проект був реалізований, якщо це так можна назвати, дивлячись на представлені світлини, коштом «Громадського бюджету-2021».
Джерело: Тижневик “Номер один”