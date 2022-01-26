У Тернополі на приватизацію віддають майновий комплекс «Держпраці» з активами в кількості 987 одиниць та автопарком

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації державного майна, які відбудуться в січні 2022 року.

Продаж об’єкта малої приватизації – майновий комплекс держпідприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до статуту, є технічні випробування та дослідження. Серед інших видів діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я та інші.

На балансі підприємства обліковуються необоротні матеріальні активи в кількості 987 одиниць, а також невеликий автопарк: декілька іномарок (Opel Astra, Renault Logan, Ford Tourneo Custom) та усім добре знайома «Lada».

Стартова ціна — 2 650 057, 80 грн;

Дата аукціону — 28 січня 2022 року;

Прийом пропозицій триває до 27 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3nxh3v2.