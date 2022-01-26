Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі станом на 01 січня 2022 року

Станом на 01 січня 2022 року на 100 підприємствах, установах та організаціях, які фактично здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 237 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі на посади службовців – 104 вакансії, на посади за робітничими професіями – 99 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 34 вакансії.

Всього за 2021 рік Тернопільський міськрайонний центр зайнятості від 850 суб’єктів підприємницької діяльності отримав інформацію про наявність 3397 вакансій. Для налагодження співпраці зі роботодавцями, фахівцями центру зайнятості проводяться виїзні робочі зустрічі, круглі столи, семінари, наради, Zoom-конференції, зокрема з початку року проведено 49 тематичних семінарів з роботодавцями щодо вирішення актуальних питань.

На замовлення роботодавців проведено:

– 26 презентацій роботодавця, в яких взяли участь 209 осіб;

– 55 міні-ярмарків вакансій, в яких взяли участь 256 осіб.