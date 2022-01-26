Якою буде погода на Тернопільщини наступних сім днів

Останній тиждень січня за даними синоптиків буде морозним та лютим – вітер, снігопади та перепади температури.

У середу, 26 січня, по всій території області снігопади. Опади очікують вночі та до обідньої пори. Температура повітря вночі – -8 градусів, удень – -3. У четвер очікується сильний вітер. Стихне він із настанням дня. Стовпчик термометра покаже нам -7 градусів уночі, вдень – -4, без опадів. У п’ятницю, 28 січня, день буде похмурим, сильний вітер та снігопади посилюватимуться ближче до вечора.

Температура повітря вночі – -4, вдень – -1. У суботу протягом усього дня пролітатиме невеликий сніг. Стовпчик термометра прогнозуватиме -4 градуси вночі та -1 – удень. У неділю погода зміниться. Температура повітря вдень – близько 0, вночі – -2. Без опадів, день обіцяє бути сонячним. Цього дня вшановується пам’ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називали Антон Перезимній — саме 30 січня вважалося серединою зими. Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси й прикмета, що зимовому теплу вірити не можна: “Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить — все морозом скрутить”. Якщо на Антонія небо покривалося хмарами, очікували заметілі.

У понеділок, 31 січня, по всій території Тернопільської області прогнозують дрібний сніг. Небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме -4 градуси вночі, та -1 – удень. У вівторок, 1 лютого, температура повітря опуститься до позначки -7 градусів уночі, а вдень обіцяють лише -2.