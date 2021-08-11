Вісім років тюрми і 700 тисяч компенсації: суд виніс вирок водію, котрий збив дитину

На Тернопільщині судили водія, який перебуваючи за кермом напідпитку, збив 9-річну дитину та втік з місця події.

10 серпня 2021 року Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області, головуючий суддя – Олег Холява проголошено рішення у справі про дорожньо – транспортну пригоду в якій постраждав малолітній хлопчик.

Судом встановлено, що обвинувачений керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння збив дитину 2012 р.н. та втік з місця ДТП, пишуть Тернополяни.

Відповідно до вироку суду, обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, та за ч.1 ст.135 КК України, тобто завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, а також коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан.

Остаточне покарання судом визначено у виді 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами строком три роки.

Запобіжний захід застосований до обвинуваченого у вигляді тримання під вартою, продовжено до 07 жовтня 2021 року.

Також задоволено цивільний позов потерпілого та стягнуто з обвинуваченого майже сімсот тисяч гривень моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.