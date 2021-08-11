У «Тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою» виявили порушень на суму майже 18 млн. грн.

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» за період з 01.07.2016 по 31.01.2021 виявили фінансових порушень на загальну суму 17,9 млн гривень.

Під час ревізії встановлено безпідставне призначення та виплату стипендій учням коледжу, які за результатами семестрового контролю мали середній бал успішності нижче 7 балів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень та виплату в повному обсязі стипендій учням, які забезпечувалися безоплатним триразовим чи одноразовим харчуванням, що призвело до зайвої виплати стипендій загальну суму 930,3 тис. гривень.

Виявлено також порушення вимог законодавства з оплати праці, а саме: неправильне встановлення посадових окладів, доплат, надбавок, тарифних розрядів призвело до зайвого нарахування та виплати працівникам коледжу заробітної плати (грошового забезпечення) з ЄСВ на загальну суму 775,6 тис. гривень.

Всупереч діючим нормативам в штатних розписах коледжу затверджено понаднормативні 3 ставки заступників директора та 2 ставки вихователів, на утримання яких впродовж ревізійного періоду витрачено понад 2 млн грн бюджетних коштів.

За відсутності документального підтвердження коливання ціни природного газу на ринку в бік збільшення коледж уклав додаткові угоди до діючих договорів на поставку природного газу та провів оплату спожитого газу за ціною більшою, ніж передбачено тендерними документами, на загальну суму 201,6 тис. гривень.

Встановлено також зайві витрати бюджетних коштів на безкоштовне харчування учнів не пільгових категорій на суму 104,2 тис. грн; оплату завищеної вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 25,4 тис. грн; покриття витрат спеціального фонду за рахунок загального фонду на суму 33,8 тис. гривень.

Ревізією дотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення освітньої діяльності встановлено зарахування за регіональним замовленням на навчання в коледжі учнів з інших областей, що призвело до додаткового навантаження на обласний бюджет на суму 10,4 млн грн. На підготовку кваліфікованих робітників, які після завершення навчання не працевлаштовані без поважних причин неефективно витрачено понад 2 млн гривень.

Через укладання договорів на проходження учнями практики на безоплатній основі упущено можливість отримати додаткові доходи розрахунково на суму 990,5 тис. гривень.

Під час ревізії забезпечено відшкодування виявлених втрат на суму 204,2 тис. гривень.

За допущені фінансові порушення складено три протоколи про адміністративні правопорушення.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.