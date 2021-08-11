Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю з Тернопілля

Іванчук Віталій пішов з посади судді Монастириського районного суду Тернопільської області.

Вища рада правосуддя звільнила суддю, розглянувши подану ним заяву про відставку.

“Суддя має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, – повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначимо, що Іванчука Віталія призначили на посаду голови Монастириського районного суду 5 вересня 2011-го.