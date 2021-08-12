Як Тернопіль святкуватиме День міста (програма заходів)

Спеціально до Дня міста у Тернополі готують насичену культурно-мистецьку та спортивно-розважальну програму. З нагоди храмового празника та Дня міста Тернополя на тернополян та гостей Файного міста очікує безліч цікавих заходів.

Також з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України та Дня міста, згідно рішення міськради, 27-29 серпня у парку ім. Т. Шевченка та в парку Національного відродження буде організовано святкову торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Отож, що цікавого відбуватиметься у нашому місті 27-29 серпня — далі в програмі запланованих заходів: