16:30 | 12.08.2021
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Як Тернопіль святкуватиме День міста (програма заходів)

tata 0 Views Прокоментуй!
Спеціально до Дня міста у Тернополі готують насичену культурно-мистецьку та спортивно-розважальну програму. З нагоди храмового празника та Дня міста Тернополя на тернополян та гостей Файного міста очікує безліч цікавих заходів.

Також  з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України та Дня міста, згідно рішення міськради, 27-29 серпня у парку ім. Т. Шевченка та в парку Національного відродження буде організовано святкову торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Отож, що цікавого відбуватиметься у нашому місті 27-29 серпня — далі в програмі запланованих заходів:

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