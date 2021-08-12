Тернопільська ОДА оголосила список претендентів на отримання премій в галузі культури

10 серпня 2021 року відбулося засідання комітету з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2020 року. Засідання провів заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, заступник співголови комітету з присудження обласних премій в галузі культури Віктор Устенко.



За підсумками обговорення та шляхом відкритого голосування до другого туру конкурсу з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2020 року допущені:



у номінації „Краєзнавство – імені Петра Медведика”



за історико-краєзнавчий фотоальбом „Замки Тернопілля” – автор СНІТОВСЬКИЙ Олег Іванович,



за історико-краєзнавчий нарис „Бучач у розповідях, міфах і легендах – автор СУРМ’ЯК-КОЗАРЕНКО Олена Олегівна;



у номінації „Література – імені Богдана Лепкого”



за книгу „Годинник на розп’ятті: поезії” – автор КРАВЧУК Володимир Ярославович,



за історичний роман „Чаровщина” – автор РУДИЙ Ігнатій Нестерович;



у номінації „Твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич”



– за книгу „Зустріч у лузі”– автор ГУМЕНЮК Марія Володимирівна;



у номінації „Театральне мистецтво – імені Леся Курбаса”



за виконання ролі Мартина Борулі у виставі ,,Мартин Боруля” І.Карпенка-Карого у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка – артист ЛУГОВИЙ Віталій Леонідович;



у номінації „Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука”



за серію творів „Український степ” – автор ДМІТРУХ Микола Антонович;



у номінації „Музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької”



за підготовку концертної програми ансамблю бандуристів Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка „Чарівні струни та голоси з України” – автор ГУБ’ЯК Дмитро Васильович,



за аранжування та оркестровку творів сучасних композиторів, організацію фестивалю духової музики „Бучацькі фанфари” КОШИК Йосиф Михайлович;



у номінації „Публіцистика – імені Ярослава Стецька”



за книгу „З Україною в серці. Книга пам’яті Теребовлянщини” – редактор-упорядник КОВАЛЬЧУК Микола Федорович;



у номінації „Журналістика – імені Володимира Здоровеги”



за абетково-енциклопедичне трикнижжя – автор ОНИСЬКІВ Михайло Михайлович;



у номінації ,,Архітектура – імені Георгія Пінзеля”





за творчу роботу „Комплекс „Український Єрусалим” у с.Зарваниця” – авторський колектив: архітектор НЕТРИБ’ЯК Михайло Миколайович, автор ідеї ФІРМАН Володимир Зіноівійович, будівничий ЗОЗУЛЯК Любомир Михайлович;



у номінації „Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики”



за створення авторських ляльок в національних костюмах – автор ВЕРБІЦЬКА Ірина Орестівна.

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