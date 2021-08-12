Подружжя Войціцьких із Бучача створило у Нью-Джерсі успішний ресторанний бізнес

Незважаючи на те, що в американському штаті Нью-Джерсі проживає одна з найбільших українських громад США, донедавна тут не було жодного нашого ресторану. Частково поправити ситуацію вирішило подружжя Войціцьких – Михайло та Марія, які 16 років тому виїхали разом із сином і дочкою з Бучача на постійне місце проживання до США.

«Тільки свій свого може зрозуміти – що потрібно на весілля, хрестини і т. д. Ми всі тут ходимо в американські ресторани, а в них – свої культура, подача страв і т. ін. Тому вирішили спробувати задовільнити потреби українців, як це було вдома», – розповідає п. Михайло. Дружина Марія за освітою – кухар. Щоб заробити на життя, почала працювати помічником кухаря в одному з магазинів східноєвропейської кухні, де покупцям пропонують у тому числі й готові страви.

«Навчалася кухонної майстерності ще в кінці 90-их років, коли не було такої оригінальної, вишуканої подачі страв. Тож, надихнувшись американськими ресторанами, вирішила застосувати це в нашій українській кухні», – згадує жінка. Так почався сімейний бізнес. Спочатку готувала комплексі обіди і доставляла їх в офіси. Потім друзі переконали збільшити обсяги та зайнятися обслуговуванням святкових подій. І навіть придумали назву ресторану – «МішМаш» (скорочені імена подружжя). На початках, кажуть, дуже допомогла українська громада, зокрема місцева церква. Відтак підтягнулися й інші організації. Перше велике замовлення для понад 100 чоловік надійшло саме від українського-американського замовника. Цю допомогу громади подружжя не забуває. Усі додаткові послуги на свої банкети (музичний супровід, декорування, торти) замовляє лише в українців. «Свій до свого по своє – цей принцип супроводжує нас протягом життя, – зізнається п. Михайло. – Є багато українських організацій, яким ми допомагаємо, як свого часу допомогли і нам. Для церкви, наприклад, з радістю виконуємо замовлення безкоштовно».

«Якщо хочеш, щоб бізнес був прибутковим, не рахуй, скільки заробиш, будь готовий пожертвувати, а люди це оцінять», – переконана п. Марія.

Команда «МішМаш» на 99 відсотків складається з українців. Виняток – помічниця на кухні Ксенія, яка приїхала з Узбекистану.

Проте подружжя жартує, що за п’ять років праці разом вони вже її лагідно українізували. Ксенія любить одягати вишиванку й охоче вивчає українську мову.

Ольга Нефьодова разом із чоловіком працюють тут офіціантами. Розповідають, що коли приїхали в Нью-Джерсі, їм дуже бракувало української підтримки. Священник у церкві познайомив із п. Марією, яка й узяла українку на роботу.

Один із постійних клієнтів «МішМаш» Роберт Вайнцберг каже: «Щоразу, коли з друзями приходжу сюди, насолоджуюся українською кухнею. Вона тут просто неймовірна. Крім того, завжди можеш бути впевненим у якості їжі. А ще власники бізнесу дуже інноваційні».

Сама ж Марія секрет популярності своїх бенкетів пояснює просто: «Якщо смачно зварено, то ще має й виглядати гарно та презентабельно, щоб людина захотіла це скуштувати. Наших відвідувачів я називаю не клієнтами, а гостями».

Незважаючи на популярність «МішМаш» серед української громади та розкрученість бренду, торік через ковід бізнесу було нелегко. Сьогодні все повертається у звичне русло. Подружжя не збирається зупинятися на банкетах. Мріють відкрити власний відпочинковий комплекс в українському стилі. Віримо, що Марії та Михайлові це вдасться, адже працьовитість, наполегливість та людяність завжди винагороджуються!

Оксана СВІТЛИЧНА.

Свобода