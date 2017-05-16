У Тернополі запахло виборами. Політичний пасьянс

Вдруге підряд не відбулася сесія Тернопільської міської ради. Окремі політичні сили заговорили про перевибори міських депутатів.

Залишилось півтора місяця



Останній раз засідання сесії міськради відбулося 4 квітня. Законодавство передбачає дострокове припинення повноважень місцевої ради у випадку, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин або рада не вирішує питань, віднесених до її відання, протягом конкретного терміну.

Передумови для перевиборів уже є. Депутати Тернопільської міської ради повинні не рідше раз в місяць зійтись на сесію. Раз в місяць вони зобов’язані розглядати питання щодо відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру.

Як правило, за одну сесію міські депутати приймають дві сотні рішень в галузі земельних відносин.

Втім, основний термін, відведений для проведення сесії місцевої ради, – три місяці. Якщо тернопільські міські депутати не зберуться в залі засідань до 4-го липня, тоді дійсно політичні сили будуть бити в набат. В тому числі і ті, які не мають свого депутатського представництва в раді.

Позиція «Свободи»

Політична криза в Тернополі зародилася з моменту виключення з лав ВО «Свободи» міських депутатів Івана Сороколіта, Ігоря Турського, Романа Навроцького. Їх керівництво партії звинувачує в зраді та в порушенні партійної дисципліни. Заодно закликають скласти депутатський мандат.

З офіційного сайту ТОО ВО «Свобода». Коментар керівника міської організації «Свободи» Володимира Стаюри:

– Аналіз і моніторинг публічних висловлювань та голосування цих депутатів показав їхні принципові розходження з позицією націоналістів у Тернопільській міській раді. Зокрема, серед більш ніж 100 голосувань, які йдуть урозріз із ухваленою фракцією позицією, є питання, які мають принципове значення.

– Навроцький, Турський та Сороколіт зрадили виборців. Упродовж року вони голосували за вказівкою голови облдержадміністрації, за вказівкою влади. За такі дії їх було виключено з лав партії. Тому Тернопільська організація ВО “Свобода” вважає, що єдино правильним і необхідним кроком зі сторони виключених депутатів буде їхня добровільна відмова від депутатських мандатів, – народний депутат Михайло Головко.

Однак, партія не дає роз’яснень, чому в дні запланованих сесій вже двічі блокують муніципалітет приїжджі особи. Серед інших свободівських блокувальників були присутні депутати Хмельницьких обласної і міської рад. Вочевидь, в тернопільської «Свободи» відчутний брак власних активістів. Натомість на акцію їх звозять з інших областей.

Як роз’яснює депутат Тернопільської обласної ради від тієї ж партії Олександр Башта, в міську раду свободівці пускають всіх депутатів за виключенням трьох вигнанців.

Квітень, яйце, заява



Отож, 24 квітня і 12 травня біля міської ради було людно. Під дверима близько півсотні «свободівців» з кількох міст України. З іншої сторони протистояння – міські депутати від «БПП «Солідарність» та «Самопомочі», більше ста тернополян з виборчих округів та в підтримку Навроцького, Турського, Сороколіта, представники ряду громадських організацій Тернопільщини.

За результатами квітневого протистояння двох депутатів міськради від «БПП «Солідарність» Юрія Смакоуза та Володимира Міська забрала швидка. В першого бризнули перцевим газом, другому влучили яйцем в око. По даному факту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «групове хуліганство».

Також міські депутати від «Самопомочі», президентської партії та троє «вигнанців» звернулись до правоохоронців з заявами про перешкоджання депутатській діяльності. Відповідно, провадження за подіями того дня розслідується поліцією і по цій кримінальній статті.

Варто зазначити, Володимир Стаюра тоді керував «свободівцями» перед головним входом в міськраду. Він, поміж іншого, очолює депутатську постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Опісля подій 24-го квітня фракція «БПП «Солідарність» заявила, що головного свободівця Тернополя слід позбавити посади голови постійної комісії.

Із тексту заяви:

«Вважаємо недоцільним перебування на посадах осіб, котрі свідомо порушують закон, або не забезпечують правопорядок. Йдеться про представника ВО «Свобода» Володимира Стаюру, який був основним диригентом подій біля мерії 24 квітня. Тому ця особа, на нашу думку, не може очолювати дану комісію міської ради».

Вулична сесія



12-го травня близько 9.00 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщень міськради та можливий підпал будівлі.

У той час під мерією зійшлися знову ті ж самі опонуючи сторони, але в значно більшій кількост, ніж минулого разу. Звезені «свободівці» й далі закликали своїх екс-однопартійців скласти мандати. А прості тернополяни сперечалися з ними, чому тут приїжджі перекрили вхід.

Примітно, що на сесію прийшли голови усіх фракцій міськради. Депутатський корпус теж з’явився чи не в повному складі.

Поки поліція перевіряла будівлю на наявність «бімби», прозвучали заклики провести сесію на вулиці.

Вийшов з мерії міський голова Сергій Надал. Він звернувся до секретаря ради Віктора Шумади провести письмову реєстрацію присутніх «на вулиці» депутатів. Зареєструвалися в повному складі фракції «БПП «Солідарність» та «Самопоміч». Крім них, добавились Іван Сороколіт, Ігор Турський, Роман Навроцький та Тарас Серетний з «Радикальної партії Олега Ляшка» плюс секретар ради Віктор Шумада.

Відтак, зареєструвалось вісімнадцятеро. Для кворуму необхідно 22. Міські депутати з інших фракцій «Свободи», «Громадянської позиції», «Батьківщини», «Народного контролю» хоч і були присутні, але не реєструвались на сесію під дверима.

У своєму виступі Сергій Надал наголосив, що проведення вуличної сесії є порушення регламенту міської ради. Втім, сам голова міста за свою попередню каденцію вже проводив сесії міських рад поза сесійним залом. Так було в 2011 році біля пам’ятнику Степану Бандері та під час Революції Гідності на Театральній площі Тернополя. Відповідні повідомлення зберігаються на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Заяви про ігри і каміння в город



За подіями 12-го травня фракції міськради «БПП «Солідарність» та «Самопоміч» оприлюднили схожі заяви. На думку міських депутатів цих об’єднань, вони не змогли потрапити в раду через блокування мерії «свободівцями» та замінування при пасивності правоохоронців.

Голова фракції «Громадянська позиція» Петро Ландяк у своїй заяві зазначив, що це внутрішньо партійні розбірки «Свободи», в які намагаються в тягнути депутатів і з його політичної сили. Але вони в такій пертурбації участі брати не будуть.

Він також дорікнув Івану Сороколіту, що той приклався до того, що міські депутати з «Громадянської позиції» отримали нуль гривень на свої виборчі округи.

– Тому прошу не втягувати нас в чужі ігри і нічим не маніпулювати, – резюмував Петро Ландяк.

У фракції «Народний Контроль», яка ситуативно підтримує Сергія Надала в скандальних питаннях щодо змін в Генеральний план забудови Тернополя, заявили, що всі депутати фракції зуміли безперешкодно потрапити в сесійний зал попри замінування та блокування мерії «свободівцями».

Тут теж вважають, що конфлікт внутрішньо партійний. Якщо його не вдасться вирішити, то найкращий вихід – нові вибори депутатів.

– Якщо ж конфлікт всередині «Свободи» не вдасться розв’язати найближчим часом, то, очевидно, виходом із тернопільського політичного цугцвангу можуть бути перевибори», – Володимир Бліхар, голова фракції «Народний Контроль».

Голова міської організації «РПЛ» і депутат міськради Святослав Півторак закликав усіх до роботи.

У його заяві помітний сигнал про підтримку позицій Сергія Надала у питаннях 84 га землі, яку виділяє Тернопільська ОДА для учасників АТО під дачне садівництво. Міський голова прагне розподіляти цю землю теж учасникам АТО, але під будівництво житлових будинків. Наразі ці землі в державній власності, а не в комунальній міста, що унеможливлює розпоряджатись ними міській раді. Але, як помітно, хочеться.

А також Святослав Півторак «кинув» камінь в город «Самопомочі»:

– Я готовий і в п’ятій ранку іти на сесію тільки це було б на користь тернополян. На цій сесії мало розглядатись питання щодо виділення землі учасникам бойових дій, недопущення львівського сміття в Тернополі( а ми ніколи не дозволимо його завозити в наше місто,як би цього не хотілося одній з політичних сил), – йдеться в заяві головного радикала міста.

ВО «Батьківщина» виключила зі своїх лав усіх депутатів міськради. Фракція «сердечних» де юре поки що існує, втім, де факто її вже нема. Тому від фракції «Батьківщини» жодних заяв щодо останніх гарячих подій під міською радою немає.

Андрій Артимович, який вважається головою фракції «Батьківщина», під міську раду прийшов. Однак, на жодну сторону конфлікту не примкнув.

Його позиція може бути зрозуміла по скандальному голосуванні за зміни в Генплан міста – гра на стороні міського голови. Андрій Артимович і вся його фракція підтримала зміни до Генплану в протиріч з загальною позицією партії. Після чого його та ще двох «батьківщинців» виключено з партії. Їх однопартійці теж закликають скласти депутатські мандати, але мерію на відміну від «Свободи» не блокують.

Запахло виборами



За підсумками подій Сергій Надал провів брифінг для журналістів. За його словами, сесія не відбулася через відсутність кворуму і в сесійній залі, і на вулиці. Разом з головами фракцій буде плануватися наступна. А якщо ні, то…

– Сподіваюся, що наступна сесія все ж таки відбудеться. Якщо знову буде таке ігнорування або небажання частини депутатів приходити на сесію, можливо тоді варто ставити питання про чергових виборів до Тернопільської міської ради, – наголосив міський голова.

Про перевибори заговорив і нардеп від «Свободи» Михайло Головко. Він звинуватив президентську партію в замінуванні тернопільської мерії.

– План БПП із “замінуванням” міської ради, щоб в іншому місці провести нелегітимну сесію, провалився. БПП та їх сателіти не налаштовані на депутатську роботу – у них свої інтереси та завдання. Враховуючи обставини, що склалися рекомендую розпустити Тернопільську міську раду. Свобода готова зареєструвати відповідну постанову! – написав нардеп в себе на сторінці у Фейсбуці.

На старт. Увага… Зацікавлення

«Свободівці» не вперше паралізують роботу органу місцевого самоврядування. Тернопільська обласна рада попереднього скликання рік часу не збиралася на сесії. Тернопільська область майже весь 2013-й провела без прийнятого бюджету.

Тоді, маючи абсолютну більшість від депутатського складу ради, обласні депутати від «Свободи» категорично відмовлялися брати участь у сесійних засіданнях. Причина була вагомою. Десяток обраних до облради «свободівців» не могли отримати свої мандати. ТВК на той час розпущене, нового не створювалося. Ситуація змінилася аж наприкінці жовтня 2013-го, коли тодішній голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян, за даними ЗМІ, отримав запевнення, що йому облрада не висловить недовіру.

За найгіршим розвитком подій, якщо справді сесія міськради не збереться до 4 липня, про перевибори заговорять більше політичних сил. Тернопіль можуть обрати містом для репетиції майбутніх парламентських виборів.

Крім того слід врахувати, «Батьківщина», виключивши зі своїх лав депутатів, залишилась без представництва і впливу в міській раді.

Фракція «Народний котроль» має лиш три мандати. Четвертого позбулися, коли Романа Ляховича правоохоронці спіймали на хабарі. Відповідно, він став позафракційним. За одно не часто буває на сесіях.

Появилися нові партії чи активізувалися призабуті.

«Національний корпус», «Правий Сектор» – вони зі «Свободою» об’єдналися, як зазначив Олег Тягнибок, в єдиний фронт націоналістів. Та виникають глибокі сумніви, що цих три партії разом балотуватимуться до міської ради. «Свободівцям» прийдеться посунутись у виборчому списку. Сергій Надал, вочевидь, не буде радий таким союзникам.

«Аграрна партія» – її лідер на Тернопільщині, відомий аграрій Іван Чайківський, покамість не надає великої уваги місту. Діяльність бізнесмена більше пов’язана з областю в цілому. Втім, чимало реклами його компаній помітно в тернопільських центральних медіа.

«Рух нових сил» – Михайло Саакашвілі після звільнення з посади Одеської ОДА форсує політичні простори України. Вибори в Тернополі можуть бути для нього випробування електоратом. У Тернополі його команда в більшості представлена молоддю, зокрема вихідцем з «БПП «Солідарність» Михайлом Жирівським та його друзями.

Проба на електорат може зацікавити Валентина Наливайченка. В Тернопільській області політичну партію «Справедливість» очолює давній політик місцевого розливу Петро Мандзій. Він вже був депутатом Тернопільської міської ради трьох скликань, починаючи з 2005 року. Очолював спершу міську, а згодом обласну організацію «Нашої України». Крім нього, тісно пов’язують до партії профспілки області.

«Демократичний Альянс» – у Тернополі немає серед них яскраво виражених лідерів. Зате на рівні України в партію входить група народних депутатів, відомих як «єврооптимісти» та борці з корупцією у вищих ешелонах влади. Зокрема Сергій Лещенко, Мустафа Наєм.

Українська Галицька Партія – керівник на рівні області письменник Олег Вітвіцький. Він посідав місце заступника голови обласної ради в 2006-2009 роках. Попередньої каденції міської ради, будучи її депутатом, проявив себе у боротьбі проти «земельного дерибану міста».

Колишній мер Тернополя, а нині народний депутат Роман Заставний теж не полишить поза уваги рідне місто. Адже родинний бізнес в обласному центрі чималий. Він, як правило, намагається впливати на місцеву владу дистанційно, просуваючи на ті чи інші посади «своїх».

Вибори в Тернополі: математика і репетиція

Загалом, рано ще розправляти виборчі крила. Варто врахувати, що до 4 липня часу чимало. Сесія міськради, вулична чи в сесійному залі може таки відбутися.

«Свобода» без трьох вигнанців – 10 мандатів, «Громадянська позиція» – 4 , «Народний контроль» – 3, РПЛ – 3, позапартійна «Батьківщина» – 4, плюс Роман Ляхович. Разом 25 депутатів міськради – це достатньо для кворуму. Лиш таке зібрання може викликати обурення у впливового громадського сектору, який так чи інакше підтримує роботу, особливо, Івана Сороколіта. Як наслідок, втрата рейтингу та політичного іміджу вище названих партій, самих депутатів індивідуально і безпосередньо Сергія Надала.

Крім того, термін, відведений законом для обов’язкового проведення сесії, спливає в літній період. Верховна Рада готуватиметься до відпусток. Отже, якщо й розглядатиметься в парламенті постанова про позачергові вибори до Тернопільської міської ради, то, вочевидь, не раніше вересня. На висування кандидатів та підготовку до виборів передбачено ще три місяці.

Теоретично, якщо й будуть призначені позачергові вибори депутатів до ТМР, вони можуть припасти аж на католицький Святвечір. Але перспектива виборів в Тернополі може зацікавити багато політичних сил, як репетиція до парламентських. Теж позачергових.

Назар Наджога, спеціально для “Погляду”