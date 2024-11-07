Дронова атака у Києві: горіли склади, гаражі, СТО, ресторан та бізнес-центр

Уночі 7 листопада уламки збити російських безпілотників упали п’яти районах столиці, внаслідок чого спалахнули низка пожеж і є руйнування житла, повідомляє КМВА у Telegram

Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

На даний час в Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні і не ігноруйте повітряні сигнали повітряної тривоги!

Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків.



У Голосіївському районі:

– є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;

– виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.



У Печерському районі –

сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.



Солом’янській район:

– на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.



– уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



– також уламки впали на нежитлову споруду

Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.



Подільський район:

– Загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.



В Оболонському районі:

– загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.



В Дарницькому районі-



падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих .

Падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.



Дані оперативного зведення оновлюються.

В місті досі триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!