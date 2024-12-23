Хвилина мовчання на честь Віктора КЛЕПЧИКА

Віктор КЛЕПЧИК, 45-річний захисник України, віддав життя 5 травня 2023 року в боях за Бахмут. Будівельник за фахом, він був мобілізований 31 січня 2023 року і одразу опинився на найгарячішій ділянці фронту.



“Якби не було зв’язку, я люблю тебе” – такими були його останні слова до дружини. До кінця залишався відданим своїй родині та Батьківщині.



За мужність і самопожертву

Віктор КЛЕПЧИК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У скорботі залишились дружина Даце, доньки Даце-Афіна і Юля, син Максим.

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