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Хвилина мовчання на честь Віктора КЛЕПЧИКА

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Віктор КЛЕПЧИК, 45-річний захисник України, віддав життя 5 травня 2023 року в боях за Бахмут. Будівельник за фахом, він був мобілізований 31 січня 2023 року і одразу опинився на найгарячішій ділянці фронту.

“Якби не було зв’язку, я люблю тебе” – такими були його останні слова до дружини. До кінця залишався відданим своїй родині та Батьківщині.

За мужність і самопожертву
Віктор КЛЕПЧИК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились дружина Даце, доньки Даце-Афіна і Юля, син Максим.

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