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На Тернопільщині зіштовхнулися чотири автомобілі

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 грудня поблизу с. Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Орієнтовно о 19.00 годин на автомобільній дорозі М-19 відбулося зіткнення автомобілів «Skoda Fabia», «Citroen Jumpy», «ВАЗ-2107» та «Toyota Rav4».

Внаслідок аварії травмувалась водійка «Skoda Fabia», 52-річна жителька м. Запоріжжя. Потерпілу, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

 

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