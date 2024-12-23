На Тернопільщині зіштовхнулися чотири автомобілі
Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 грудня поблизу с. Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Орієнтовно о 19.00 годин на автомобільній дорозі М-19 відбулося зіткнення автомобілів «Skoda Fabia», «Citroen Jumpy», «ВАЗ-2107» та «Toyota Rav4».
Внаслідок аварії травмувалась водійка «Skoda Fabia», 52-річна жителька м. Запоріжжя. Потерпілу, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.