Хвилина мовчання на честь Ярослава МАРКІВА

Ярослав МАРКІВ був лікарем за покликанням, але став воїном за потребою часу. 34-річний командир танкового взводу загинув в останній день 2023 року поблизу Калинівки на Донеччині.

Тернопіль пам’ятає його як людину з великим серцем. “Совість класу” – так називали Ярослава ще в шкільні роки. Він завжди мав власну думку і сміливість її висловлювати, залишаючись при цьому спокійним і врівноваженим.

Після медичного університету працював стоматологом у “Медичній клініці на колесах”, даруючи людям не лише здоров’я, а й надію.

“Славік був дуже чесним і справедливим, завжди міг дати слушну пораду”, – згадують його друзі.

Захищаючи Україну, Ярослав залишив у глибокій скорботі матір Руслану Никонівну, дружину та маленьку доньку Анну.

Посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.