росію масовано атакували дрони: летіли на Москву та підсанкційний завод у Липецькій області

Низку російських регіонів масовано атакували дрони напередодні та в ніч проти 23 травня. Чимало БпЛА летіли на Москву, а от у місті Єлець Липецької області під ударом опинився завод «Енергія», що працює на військо рф.

Про атаку 22 травня відзвітувало Міністерство оборони рф.

За даними відомства, з 8:00 до 20:00 загалом засоби ППО збили 159 безпілотників.

Найбільше — над територією Орловської та Курської областей — 54 і 53 дрони відповідно. Також 22 цілі збили над Московською областю, 13 БпЛА — над Тульською, шість — над Брянщиною, по чотири — над Тверською та Рязанською областями, два — над Калузькою, а ще один — над Бєлгородщиною.

Зокрема, унаслідок атаки постраждав голова Біловського району Курської області Микола Волобуєв, передавав очільник регіону Олександр Хінштейн. Це вчетверте, коли чиновник потрапив під атаку. Його шпиталізували до медзакладу в Москві.

Уже в ніч проти 23 травня в аеропортах Москви та області «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» запровадили тимчасові обмеження на зліт та посадку літаків.

Як звітував мер Москви Сергій Собянін, ППО збила дев’ять дронів, що летіли на столицю.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів, що над Єльцем теж працювала ППО. За його словами, через падіння БпЛА та пожежі в промисловій зоні міста постраждали восьмеро людей.

Як пишуть російські Telegram-канали, під атакою опинився завод «Енергія», там зайнявся вогонь.

Громадське