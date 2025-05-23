Увага! Фейкова розсилка від імені податкової служби на Тернопільщині

Головне управління ДПС у Тернопільській області застерігає платників податків та громадськість: в області зафіксовано масову фейкову розсилку електронних листів, що імітують офіційне листування від імені податкової служби.

У листах, які надходять нібито з офіційної адреси, йдеться про вигадані фінансові перевірки платників податків. Зловмисники пропонують одержувачам ознайомитися з “документами”, прикріпленими до повідомлення.

Податкова попереджає: не відкривайте вкладення!

Ці файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке загрожує безпеці вашого пристрою та персональних даних.

Фальшиві повідомлення маскуються під офіційну кореспонденцію, використовують підміну електронної адреси та вводять в оману, імітуючи комунікацію від представників ДПС.

Що потрібно знати:

🔹 ДПС України не надсилає службову інформацію з вкладеннями без офіційного запиту.

🔹 У листуванні не використовуються особисті номери телефонів посадовців.

🔹 Справжність електронних листів слід завжди перевіряти за офіційними каналами.

Поради з кібергігієни:

Не відкривайте вкладення з підозрілих або навіть знайомих на перший погляд адрес без підтвердження.

Завжди перевіряйте справжність відправника.

Будьте обачні у поводженні з електронною поштою, особливо коли йдеться про фінансову або службову інформацію.

У разі отримання підозрілих листів – не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та повідомляти про інцидент фахівців з кібербезпеки.