Увага! Фейкова розсилка від імені податкової служби на Тернопільщині
Головне управління ДПС у Тернопільській області застерігає платників податків та громадськість: в області зафіксовано масову фейкову розсилку електронних листів, що імітують офіційне листування від імені податкової служби.
У листах, які надходять нібито з офіційної адреси, йдеться про вигадані фінансові перевірки платників податків. Зловмисники пропонують одержувачам ознайомитися з “документами”, прикріпленими до повідомлення.
Податкова попереджає: не відкривайте вкладення!
Ці файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке загрожує безпеці вашого пристрою та персональних даних.
Фальшиві повідомлення маскуються під офіційну кореспонденцію, використовують підміну електронної адреси та вводять в оману, імітуючи комунікацію від представників ДПС.
Що потрібно знати:
🔹 ДПС України не надсилає службову інформацію з вкладеннями без офіційного запиту.
🔹 У листуванні не використовуються особисті номери телефонів посадовців.
🔹 Справжність електронних листів слід завжди перевіряти за офіційними каналами.
Поради з кібергігієни:
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Не відкривайте вкладення з підозрілих або навіть знайомих на перший погляд адрес без підтвердження.
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Завжди перевіряйте справжність відправника.
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Будьте обачні у поводженні з електронною поштою, особливо коли йдеться про фінансову або службову інформацію.
У разі отримання підозрілих листів – не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та повідомляти про інцидент фахівців з кібербезпеки.