У Тернополі внаслідок ДТП постраждали 17-річний мотоцикліст та його пасажирка: обох госпіталізовано

Увечері 22 травня близько 20:40 у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Аварія трапилася на вулиці Микулинецькій, неподалік авторинку.

За попередньою інформацією, водій автомобіля AUDI Q5, здійснюючи маневр повороту, не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У результаті ДТП постраждали водій мототранспорту — 17-річний юнак — та його пасажирка 2011 року народження. Обоє з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. У всіх учасників аварії відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причини та обставини аварії встановлюються у рамках досудового розслідування.

Це вже сьоме ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів за останній місяць.