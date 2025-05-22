Купівля автомобіля — серйозне фінансове рішення, і не кожен готовий одразу сплатити повну вартість. Саме тому все більше українців звертаються до банківських програм, які дозволяють отримати авто зараз і платити з часом. Серед найпопулярніших варіантів — авто в кредит і в розстрочку. На перший погляд, ці два способи схожі, але між ними є важливі відмінності.

Цікавить розстрочка на машини бу чи тільки-но з салону? У цій статті розберемо, у чому різниця між авто в кредит та в розстрочку, а також розглянемо актуальні пропозиції від ПриватБанку.

Основні відмінності між кредитом та розстрочкою

Здавалося б, ці два варіанти майже однакові — в обох випадках ви отримуєте авто і поступово сплачуєте його вартість. Проте між ними є суттєва різниця.

Кредит — це банківська позика, яку ви погашаєте протягом декількох років разом із відсотками. Зазвичай процентна ставка вища, але строк довший, що зменшує розмір щомісячного платежу.

Розстрочка — це часткова оплата без класичного кредитування. Вона часто передбачає мінімальні або навіть нульові відсотки, але строк тут зазвичай коротший (до 1 року).

Отже, головна відмінність у ставках, термінах та умовах погашення. До речі, наразі у ПриватБанка є декілька вигідних кредитних пропозицій. Давайте розглянемо їх детальніше.

Кредит на нові автомобілі від ПриватБанку

У ПриватБанка доступна розстрочка на нові автомобілі з офіційних автосалонів-партнерів. Ви можете обрати машину своєї мрії і оформити покупку без повної сплати одразу.

Умови програми:

початковий внесок — від 20% від вартості авто;

строк — від 1 до 5 років;

відсоткова ставка — від 0,01% до 13% річних;

сума — до 5 млн грн;

страхування КАСКО — оформлюється через надійні страхові компанії, рекомендовані банком.

На сайті є зручний онлайн-калькулятор, який дозволяє відразу розрахувати щомісячний платіж залежно від ціни авто, розміру першого внеску та обраного строку повернення коштів. Залишити заявку на консультацію можна онлайн, а попереднє рішення щодо фінансування буде ухвалено всього за 2 хвилини!

Кредит на авто з пробігом від ПриватБанку

Якщо ви шукаєте більш доступний варіант, ПриватБанк також пропонує кредит на вживані автомобілі. Це гарний варіант для тих, хто хоче надійну машину за помірну ціну.

Основні умови:

перший внесок — від 30% вартості машини;

строк — до 5 років;

відсоткова ставка — від 6,5% до 21,5% на рік;

сума — до 5 млн грн;

страхування — обов’язкове КАСКО в акредитованій компанії.

Що важливо знати:

придбати можна авто з пробігом до 200 тис. км та віком до 12 років (або до 100 тис. км та до 7 років — якщо це авто китайського бренду);

кредит надається під заставу самого авто, яке ви купуєте.

Тож кредит і розстрочка — це два схожі, але все-таки різні шляхи до автомобіля. Розстрочка найкраще підходить тим, хто хоче нове авто й може сплачувати більші суми протягом короткого часу. Кредит — для тих, хто планує купити машину хоч з салону, хоч з пробігом, і хоче мати нижчі щомісячні платежі, розподілені на декілька років.

ПриватБанк пропонує надійні та зручні кредитні фінансові рішення — оберіть те, що підходить саме вам.