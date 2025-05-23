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На Тернопільщині затримали браконьєра: виловив риби на понад 328 тисяч гривень

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У гідрологічному заказнику місцевого значення «Залозецький став» виявили факт незаконного рибного промислу. Подія трапилася 22 травня під час спільного рейду працівників Інспекції та водної поліції Тернопільського районного управління ГУНП в Тернопільській області.

Правоохоронці затримали чоловіка, який ловив рибу ставною сіткою довжиною 88 метрів — забороненим знаряддям у період нересту. Внаслідок браконьєрських дій порушник виловив 20 рибин, серед яких:

  • 16 сазанів,

  • 1 судак,

  • 3 сріблясті карасі.

За попередніми підрахунками, збитки, завдані природно-заповідному фонду України, становлять 328 552 гривні.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу Українинезаконне зайняття рибним промислом. Розпочато досудове розслідування.

У Держрибагентстві наголошують: рейди на водоймах області триватимуть і надалі. Рибалок закликають дотримуватися чинного природоохоронного законодавства та пам’ятати про важливість збереження водної фауни в період нересту.

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