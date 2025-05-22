Як отримати 1 мільйон гривень добровольцям, які у віці 18-24 роки приєдналися до війська до старту проєкту “Контракт 18-24”? Сухопутні війська ЗС України інформують:

Добровольці, які у віці 18-24 роки приєдналися до війська і служили у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року і є чинними військовослужбовцями, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 000 000 гривень. Це передбачено рішенням уряду щодо впровадження ініціативи “Контракт 18-24”.

Окреме доручення міністра оборони № 999/уд від 20 лютого 2025 року про реалізацію положень урядової постанови визначає, що виплата винагороди для цієї категорії військовослужбовців здійснюється за наказом командира військової частини.

Відповідний наказ командира своєю чергою видається на підставі пакета документів, який складається з:

витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність);

копій послужних карток;

довідок, оформлених за відповідною формою, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

Довідки, передбачені згаданим дорученням міністра оборони, мають бути надані з кожного місця служби військовослужбовця, включаючи поточне.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:

бойового наказу (розпорядження);

журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення;

рапорту командира підрозділу.

Періоди безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій, зазначені в довідці від іншої військової частини, можуть враховуватися для визначення права військовослужбовця на виплату винагороди за умови, що вони підтверджені відповідними документами, передбаченими вищезгаданим дорученням та постановою.

Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна здійснити відповідні запити до інших військових частин та узагальнити отримані дані для подальшого нарахування винагороди, однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки.

Важливо: довідка, яка видається згідно з Додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, не є підставою для виплати винагороди, оскільки не охоплює усі аспекти, що впливають на виплату. Періоди вказані в цій довідці, не можуть бути використані як підстава для нарахування винагороди, оскільки вони включають як періоди безпосередньої участі у бойових діях, так і інші періоди, за які виплата не передбачена.

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 000 000 грн за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.