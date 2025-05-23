6 распространенных ошибок при заказе товаров через карго-доставку из Китая

Карго-доставка — популярный способ перевозки товаров из КНР в Украину. Как правило, всю логистику и сопутствующие услуги — от выкупа и консолидации до транспортировки — берет на себя логистическая компания, а клиент получает товар «под ключ». Но даже в наработанной модели карго из Китая возможны ошибки, которые могут привести к задержкам, убыткам или неприятным сюрпризам на таможне.

Отсутствие договора или четкого ТЗ

Многие новички ведут коммуникацию с продавцом через WeChat или мессенджер на платформе и ограничиваются устной договоренностью. В итоге — расхождения в характеристиках, комплектации, упаковке.

Что делать: всегда оформляйте заказ в письменном виде — с четким описанием товаров, артикулов, количеством, фото и условиями возврата. Надежные операторы, такие как Meest China, помогут составить корректное техзадание и защитят ваши интересы на этапе закупки.

Выбор первого попавшегося поставщика

Цены на 1688 и других платформах часто сильно отличаются, но дешевле не всегда значит лучше. Поставщик может использовать некачественные материалы, отправить не то что изображено на фото, или вовсе исчезнуть после оплаты.

Проверьте:

рейтинг и дату регистрации продавца;

наличие реальных отзывов, уникальных снимков.

Проверку лучше доверить опытным логистам, они помогут избежать рисков при работе с недобросовестными поставщиками.

Заказ без предварительной инспекции

Одна из самых распространенных и затратных ошибок — несоответствие товара ожиданиям. На фото — одно, в реальности — совсем другое. Чтобы этого избежать, закажите проверку на складе перед отправкой. Это недорого, но поможет уберечься от возвратов, убытков и спорных ситуаций.

Слишком большой объем в первом заказе

Соблазн заказать большую партию по выгодной цене понятен. Но без тестовой партии вы рискуете вложиться в некачественный товар. К тому же, крупные объемы могут попасть под более тщательную проверку на таможне.

Начните с пробной поставки. Это снизит риски и поможет выстроить правильную логистику.

Ошибочная оценка сроков

Независимо от выбранного способа доставки, в пути могут возникнуть задержки (погода, праздники, логистические сбои). Обязательно закладывайте буфер времени. Обсудите реальные сроки с логистическим оператором, чтобы форс-мажоры не отразились на лояльности клиентов или не застопорили производство.

Экономия на страховании

Повреждения, потери и даже конфискации случаются редко — но они происходят. Особенно если речь о сборных грузах или длительной доставке морем. Полис на 2-3% от стоимости защищает от убытков, которые в случае форс-мажора перекроют экономию на страховании.

Карго-доставка из Китая — надежный инструмент для бизнеса, но только при грамотном подходе. Если вы только начинаете, лучше доверить процесс опытной команде, которая обеспечит не просто транспортировку, а полное сопровождение: от поиска и выкупа до проверки, консолидации и доставки.