06:03 | 23.05.2025
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У парках Тернополя проводять обробку від кліщів: не гуляйте з тваринами

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У тернопільських парках проводять заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Акарицидні заходи вже провели у парку Тараса Шевченка, в парку Здоров’я та у Старому парку. У четвер, 22 травня, заходи зі знищення іксодових кліщів продовжаться у парку Національного відродження. Початок обробки – о 09:00 год.

Прохання до тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.

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