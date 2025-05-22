У парках Тернополя проводять обробку від кліщів: не гуляйте з тваринами

У тернопільських парках проводять заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Акарицидні заходи вже провели у парку Тараса Шевченка, в парку Здоров’я та у Старому парку. У четвер, 22 травня, заходи зі знищення іксодових кліщів продовжаться у парку Національного відродження. Початок обробки – о 09:00 год.

Прохання до тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.