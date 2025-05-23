На Тернопільщині працюють 11 патронатних сімей

У Тернопільській області працюють вже 11 патронатних сімей. Вони надають тимчасовий догляд 20 дітям, які з певних причин не можуть виховуватись у своїх родинах.

Загальна кількість таких сімей в Україні у травні сягнула 500. При цьому на початку 2024 року було менше ніж 300. Збільшенню кількості сприяли законодавчі зміни й проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату». У липні минулого року Мінсоцполітики майже удвічі підвищило оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини й можливість вихователю мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини. А в межах проєкту ведеться робота із залучення нових сімей безпосередньо в громадах.

«​​​​Родина для кожної дитини починається з турботливих дорослих. Я дякую кожній патронатній сім’ї за піклування про дітей у складних життєвих ситуаціях. 500 родин — амбітне досягнення і результат спільних зусиль багатьох людей. Водночас цієї кількості все ще недостатньо, щоб забезпечити дітям у кожній громаді безпечне сімейне виховання. Тому рухаємося далі. Закликаю тих, хто має досвід роботи з дітьми, створювати патронатні сім’ї. Дізнайтесь про таку можливість у службі у справах дітей або центрі зайнятості, щоб стати турботливими вихователями для дітей, які цього потребують», — говорить міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Завдяки патронату дитина уникає додаткового травмування: якщо вона опинилась без батьківського піклування, то потрапляє не в інституційний заклад, а в сім’ю. Тут дитина отримує індивідуальну підтримку, виховання та реабілітацію — поки соціальні служби допомагають батькам впоратися з труднощами або на час пошуку нової сім’ї. Патронатні родини також опікуються неповнолітніми вагітними та породіллями, створюючи безпечне середовище для дівчат у складних ситуаціях.

«Кожна дитина має право зростати в турботливому родинному середовищі, і ми мусимо зробити усе можливе, аби це стало реальністю, — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. — Патронатні сім’ї виконують надзвичайно важливу роль, даючи дітям любов і піклування у найскладніші моменти в їхньому житті. Маючи цю опору, діти можуть продовжувати навчатися, розвиватися й відчувати радощі дитинства. Розширення такої підтримки й варіантів допомоги вразливим дітям, особливо під час війни, є критично необхідним».

Якщо громада може вчасно допомогти сім’ї у кризі, випадків потрапляння дітей до інтернатів стає менше.

«З січня 2024 по квітень 2025 року ми побачили реальні результати: 42% дітей після перебування в патронатних родинах змогли повернутися до своїх батьків, а ще 44% — знайшли нові сім’ї через опіку, усиновлення, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Патронат — це можливість зберегти сім’ю і зростати у сім’ї. Ми хочемо, щоб ця позитивна тенденція набирала обертів. І щоб діти не потрапляли в інституційні заклади навіть тимчасово», — розповіла Василина Дибайло, директорка міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині».

На сьогодні послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше — саме після старту проєкту «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату».

У межах проєкту місцеві фахівці та фахівчині служб у справах дітей проходять навчання, під час якого дізнаються, як інформувати про патронат, де шукати кандидатів та кандидаток у патронатні вихователі та як запроваджувати послугу.

Також у громадах відбуваються адвокаційні сесії, на яких представники влади, фахівці соціальних служб, освітяни, медики, громадські організації, активні жителі шукають рішення для збільшення кількості патронатних родин.

Крім того, 50 людей торік стали тренерами для підготовки кандидатів та кандидаток у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновлювачі та патронатні вихователі. Нині триває підготовка ще 50 тренерів з 19 регіонів України й Києва. Вони навчатимуть людей, які планують прийняти дитину в сім’ю. Від підготовки тренерів залежить, наскільки ефективно майбутні родини зможуть забезпечити дитині підтримку.

Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» виконується спільно ЮНІСЕФ, Партнерством «Кожній дитині», Міністерством соціальної політики України, Державною службою України у справах дітей, Національною соціальною сервісною службою України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Уряду Канади та Австрійської агенції розвитку.