Вантажні роботи завершилися трагедією: на Тернопільщині труби розчавили чоловіка

Поліція Тернопільського району розслідує нещасний випадок зі смертельними наслідками, що стався 22 травня на одному з підприємств області. Трагедія трапилася під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Близько 16:20 на лінію «102» надійшло повідомлення про смерть 61-річного чоловіка. За попередніми даними, потерпілий прибув на підприємство, аби забрати товстостінні металеві труби. Під час завантаження вантажу обірвався гак на крані, і важкі труби впали просто на водія.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. На подію виїжджала слідчо-оперативна група. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини події.