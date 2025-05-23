У Тернополі сталася масштабна пожежа в магазині “Юник” на Об’їзній
23 травня о 13:07 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в місті Тернопіль. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Загорання виникло в приміщенні магазину “Юник”, розташованого на вулиці Об’їзній.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Як з’ясувалося, вогонь охопив торговельно-складські приміщення. Через інтенсивність горіння та швидке поширення полум’я, пожежу класифікували як масштабну.
Для ліквідації загоряння було залучено 7 одиниць техніки та 23 рятувальники. Орієнтовна площа пожежі становила 300 м².
Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося локалізувати займання та запобігти його подальшому поширенню.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. Причини виникнення пожежі встановлюються.