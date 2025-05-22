На Тернопільщині суддя ображала свого колегу-переселенця: називала «квартирантом» і «людиною зі сходу»

Колишній суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області Віталій Васильченко поскаржився на поведінку його колеги Валентини Шевчук, яка «упереджено ставилися» до нього, вказуючи на те, що він є внутрішньо переміщеною особою.

Про це йдеться в ухвалі Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 12 травня.

Як зазначено в документі, Васильченко працював у районному суді Кам’янки-Дніпровської в Запорізькій області — зараз це місто перебуває під російською окупацією. Тому суддю як внутрішньо переміщену особу відрядили на роботу до Заліщицького районного суду на Тернопільщині.

Однак, за його словами, протягом усього часу його перебування у відрядженні — з 17 травня 2022 року по 5 березня 2024 року, коли він пішов у відставку, — суддя Шевчук «упереджено ставилася до нього, зокрема постійно натякала на його регіональне походження».

Так, Васильченко розповів про випадок під час збору суддів 19 липня 2023 року. Тоді його колега під час свого виступу назвала його «квартирантом», а під час наради 25 липня того ж року вона поставила під сумнів його компетентність.

Крім того, під час перевірки ВРП прослухала телефонну розмову між Васильченком та невідомим, який представився працівником «Міністерства добрих справ». Останній наполягав на тому, аби суддя припинив здійснювати усякого роду дії стосовно «цієї жіночки».

Позивач додавав, що так і не отримав від Шевчук вибачень «за таку її, негідну високого звання судді, поведінку».

Зрештою, 27 липня Шевчук, яка на той час була головою суду, звільнили з посади. Сама ж вона стверджує, що це зробили з порушенням процедури. За її словами, прибуття Васильченка у відрядження в суді вона сприйняла радісно, адже тоді, мовляв, мала велике навантаження.

Також суддя стверджує, що мала приязні стосунки з Васильченком, а слова про упереджене ставлення й використання висловів «квартирант», «людина зі сходу», вона назвала безпідставними та надуманими.

Водночас сам Васильченко буцімто проявляв зневагу до неї, почав зловживати повноваженнями й правом на навчання, уникав спільного розв’язання організаційних питань діяльності суду, а також відмовлявся комунікувати.

«[…]У його словах містилися образливі висловлювання, а його дії створювали напруженість в колективі та спричиняли моральний тиск як на суддів, так і на інший персонал суду», — йдеться в письмових поясненнях Шевчук.

Попри це, ВРП дійшла висновку, що в діях Шевчук є ознаки дисциплінарного проступку — зокрема, допущення поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя та прояв неповаги до інших суддів. Тож там ухвалили відкрити дисциплінарну справу проти неї.

Громадське