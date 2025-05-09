Хвилина мовчання на честь Євгена СИРОТЮКА

Євген СИРОТЮК був людиною світу – працював в Італії, Франції, Естонії, Литві, Ізраїлі, Швеції і навіть в Африці. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, він без вагань повернувся додому і став на захист рідної землі.

38-річний, тернополянин, який планував мирне життя, добровільно вступив до лав ЗСУ. Його відібрали до елітних військ ССО, де він став оператором групи спеціального призначення.

Євген пройшов навчання у Великій Британії та Литві, а потім воював у найгарячіших точках фронту – Бахмуті, Часовому Ярі, Слов’янську, Авдіївці.

14 травня 2024 року він загинув у важкому бою в селі Липці на Харківщині.

За свій подвиг Євген СИРОТЮК посмертно удостоєний звань “Почесний громадянин міста Тернополя” та “Почесний громадянин Тернопільської області”.

У глибокій скорботі залишилися мама Софія Станіславівна, дружина Олександра та син Андрій.