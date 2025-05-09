Фальсифікації під керівництвом Сергія Надала: Тернопіль виключили з рейтингу прозорості

Авторитетна антикорупційна ініціатива Transparency International Ukraine позбавила Тернопіль статусу та місця в Рейтингу прозорості 100 міст. Причина — свідомі маніпуляції інформацією на офіційному сайті міської ради. Про це повідомив офіційний сайт організаторів проєкту.

Прагнення посісти високу сходинку в рейтингах обернулося гучним скандалом для Тернопільської міської ради. Програма «Прозорі міста», яка оцінює відкритість та підзвітність муніципалітетів, виявила системне викривлення даних: на сайті міськради замінювали старі новини на фіктивні, щоб отримати додаткові бали.

«Хакатон, якого не було»

Восени 2024 року аналітики програми отримали від міськради заповнені опитувальники у межах підготовки Рейтингу прозорості та Open Data Pulse. Зокрема, Тернопільська міська рада заявила про проведення Open Data Hackathon у серпні 2024 року та надала відповідне посилання на публікацію на своєму сайті.

Та перевірка виявила, що посилання веде до сторінки, де раніше була зовсім інша новина — про розклад занять для людей поважного віку. За допомогою сервісу Wayback Machine аналітики з’ясували: згаданий хакатон ніколи не анонсувався, не мав фотозвітів, переможців, учасників. Його просто не було.

Системна підміна

Це не поодинокий випадок. В опитувальнику для іншого рейтингу — прозорості 100 міст — міська рада також подала низку фіктивних новин, які мали підтвердити проведення навчань для посадовців і роботу із системою DREAM (інструменту для управління інфраструктурними проєктами).

Три з чотирьох посилань, що мали підтверджувати навчання, вже не працюють. А одне, зафіксоване вебархівом, теж виявилося новиною… про розклад дозвілля для старших людей. Така ж ситуація і з новинами про DREAM — кожна з них опублікована замість іншої, раніше розміщеної інформації.

Офіційна відповідь — формальна відписка

Transparency International Ukraine звернулася до міської ради за поясненням. У відповіді від 12 лютого 2025 року йдеться про «помилкові посилання» та «некоректно подану інформацію». Міська рада попросила не враховувати два відповідні пункти.

На запит щодо розслідування та заходів реагування у квітні міська рада повідомила, що провела нараду і встановила: причиною порушення став «неналежний контроль» та «помилки в координації». Винним нагадали про трудову дисципліну та можливі дисциплінарні наслідки.

Жодного реального притягнення до відповідальності чи публічного звіту не було.

Transparency International: це не помилка, а свідома маніпуляція

На думку команди програми «Прозорі міста», ці дії не можна вважати випадковістю. Йдеться про системну фальсифікацію з метою підвищення балів у рейтингах. Така практика суперечить не лише законам України, зокрема Закону «Про інформацію», але й принципам етики публічного управління.

«Ми надали міській раді можливість самостійно виправити ситуацію, провести розслідування та прокомунікувати свої кроки. Але натомість отримали формальну відписку», — йдеться в позиції TI Ukraine.

У результаті Тернопіль позбавлено місця у Рейтингу прозорості міст 2024 року.

Прозорість — це не про показуху

Цей інцидент піднімає важливе питання: що важливіше — реальні зміни у сфері відкритості чи гарні показники на папері? Публічне управління має ґрунтуватися на доброчесності, а не фальсифікаціях, наголошують у Transparency International.

Якщо міська рада не змінить підхід — втрат зазнає не лише репутація влади, а й довіра мешканців до інструментів електронної демократії загалом.