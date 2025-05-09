Нічний вандалізм у Кременеці: хто стоїть за знищенням дорожніх знаків у місті?

Уніч на 9 травня в Кременеці стався ганебний акт вандалізму. Про це повідомляє громадська активістка Зоя Карпюк.

10 дорожніх знаків були не лише вирвані та виламані, але й пошкоджені до такої міри, що це явно свідчить про навмисні наміри. Такий вчинок не лише порушує порядок, а й завдає неабиякої шкоди інфраструктурі міста, підриваючи довіру до елементарних норм суспільного порядку. Зоя Карпюк, обурена цією жахливою ситуацією, звертається до поліції Тернопільської області з вимогою знайти винуватців цього безглуздого злочину та покарати їх за скоєне.