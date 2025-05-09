Таємниці підземного світу: на Тернопільщині спелеологи відкрили нову печеру (відео)

Унікальне геологічне відкриття було зроблене під час експедиції Київського спелеологічного клубу на Тернопільщині. Нова печера, що знайшлася поблизу відомої Опільської печери, вражає своїми обʼємами та морфологією. За цікавий вигляд та масштаби вона була названа “Гранд каньйон”.

Опільська печера, яка вже стала геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення, знаходиться на схід від села Підвисоке, у лісовому масиві Нараївської сільської громади Тернопільського району. Нова знахідка лише підкреслює геологічне багатство цього регіону.

Печера “Гранд каньйон” може стати новим обʼєктом наукових досліджень, що обіцяє відкриття нових фактів про підземні утворення на Тернопільщині. Цей регіон і надалі приваблюватиме спелеологів, геологів та туристів, бажаючих досліджувати незвідані глибини.

Для дослідження печери важливим є її збереження та охорона в рамках природно-заповідного фонду України, до якого вже входить Опільська печера.