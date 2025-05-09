Білл Гейтс звинуватив Ілона Маска у «вбивствах» дітей через закриття USAID

Мільярдер і філантроп Білл Гейтс звинувативши найбагатшу людину світу Ілона Маска у “вбивстві найбідніших дітей світу” через ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У лютому так званий Департамент ефективності уряду Маска (DOGE) фактично закрив USAID, головний канал американської допомоги, заявивши, що “настав час йому померти”, про це пишуть Букви.

Співзасновник Microsoft і колись найбагатша людина світу заявив, що різке скорочення витрат призвело до того, що на складах закінчується термін придатності життєво необхідних продуктів харчування та ліків, що може спричинити відродження таких хвороб, як кір, ВІЛ та поліомієліт.

“Картина, коли найбагатша людина світу вбиває найбідніших дітей світу, не дуже приємна”, – сказав він в інтерв’ю Financial Times.

Гейтс сказав, що Маск скасував гранти лікарні в провінції Газа, Мозамбік, яка запобігає передачі ВІЛ жінками своїм дітям, помилково вважаючи, що США постачають презервативи ХАМАСу в Газі на Близькому Сході.

“Я хотів би, щоб він пішов і зустрівся з дітьми, які зараз інфіковані ВІЛ через те, що він урізав ці гроші”, – сказав він.

69-річний Гейтс оголосив про плани витратити практично весь свій статок протягом наступних 20 років на глобальну охорону здоров’я, розвиток і освіту. Але Гейтс заявив, що приватна філантропія не зможе компенсувати дефіцит від скорочення фінансування USAID.

Джерело: The Financial Times